Stade de Reims : Zeneli va franchir un palier capital pour son grand retour

C’est un retour qui, s’il se confirme, ferait office de véritable recrue pour David Guion. L’entraîneur du Stade de Reims pourrait en effet compter très prochainement sur son ailier kosovar, Arber Zeneli, de retour de blessure.

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, Arber Zeneli a franchi toutes les étapes de la rééducation. Reste un palier important à accomplir : le retour à la compétition. Comme l’explique l’Union, c’est justement prévu pour ce week-end.

Ce samedi, Zeneli fera partie du groupe de la réserve rémoise pour un déplacement à Schiltigheim. Et une gestion prudente est d’ores et déjà prévue. « Il est convenu qu’il ne joue pas plus d’une mi-temps. Dans un processus de reprise, il faut toujours y aller doucement », a expliqué Franck Chalençon, responsable du groupe Pro2, au journal qui couvre l’actualité du club rémois.