Stade Rennais, Stade de Reims – Mercato : Julien Féret va relever un nouveau challenge

18 buts en 103 matches : Julien Féret avait été très bon lors de son passage au Stade de Reims, où l’ancien n°10 n’a laissé que de bons souvenirs comme dans tous les clubs où il a évolué. A 37 ans, Féret, passé par Cherbourg, Niort, le Stade Rennais et Caen, a mis fin à sa carrière professionnelle à l’issue de la saison 2018-2019, avec Auxerre, en L2.

🔴⚪️ Une nouvelle recrue pour le Variété Club de France Avec l’ancien joueur du Stade de Reims ➡️ Julien Féret ! pic.twitter.com/6DfS3KEOFz — Reims VDT (@reimsvdt) January 6, 2020

Mais il va reprendre du service, et surtout du plaisir, puisqu’il intègre le Variétés Club de France cher à Jacques Vendroux. Il rejoint ainsi de nombreuses gloires du foot, comme Bixente Lizarazu, Arsène Wenger ou Didier Deschamps, au sein de cette équipe qui dispute plus de quarante matchs caritatifs par an.