Stade Rennais : le SRFC a déjà deux gros avantages sur l’OM

true

Les supporters du Stade Rennais ne pouvaient guère rêver mieux que la réception de l’OM pour débuter l’année 2020. Vendredi, le match d’ouverture de la 20e journée de L1 aura lieu au Roazhon Park entre le deuxième et le troisième du classement.

« Faire 30 minutes de moins pour être moins fatigués »

Ce choc est déjà dans toutes les têtes à l’OM, qualifié aux forceps face à Trélissac en 32es de finale de la Coupe de France (1-1, 4 tab 2). « Depuis trois ans que je suis à l’OM, les premiers tours de Coupe sont difficiles. Au moins cette fois, on s’est qualifiés, a admis dimanche Valère Germain. C’est de notre faute si on s’est mis en danger. On aurait aimé faire 30 minutes de moins peut-être pour être moins fatigués parce qu’on a un match très important à Rennes dans cinq jours. »

Sakai exclu dimanche et suspendu à Rennes

En plus de ce manque de fraîcheur comparé aux joueurs du Stade Rennais (qualifié samedi), les joueurs de l’OM seront aussi privés d’Hiroki Sakai, exclu hier face à Trélissac et suspendu vendredi. « Je suis content évidemment parce qu’on a donné une très bonne réponse physique, avec un match immense de la part des joueurs et c’est bien, a glissé André Villas-Boas. Maintenant, il faut récupérer pour Rennes afin d’arriver là-bas dans les meilleures conditions. »