Rennes, Nantes, ASSE, OM : les joueurs retenus à la CAN finalement présents en Coupe de France ?

Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Si la CAN 2022 débute au Cameroun le 9 janvier prochain, il se pourrait que les sélections africaines soient toutes contraintes de se préparer dans l'urgence. En effet, s'il était initialement prévu que, comme le demande la FIFA, les joueurs soient libérés dès le 27 décembre, manquant ainsi le Boxing day en Angleterre ou la reprise des 16e de Coupe en France, le Forum des ligues mondiales est entrée en résistance.

Via une lettre adressée à la CAF, plusieurs championnats européens dont la France ont demandé un délai d'une semaine supplémentaire pour libérer leurs joueurs. Estimant la date fixée « déraisonnable et disproportionnée », le Forum des ligues mondiales a décidé de prendre cette liberté avec le règlement en défiance de la FIFA.

Estimant que toute sanction serait « abusive, nulle et non avenue », le syndicat des championnats attend désormais la réponse de la Confédération Africaine de Football. La FFF ayant eu la bonne idée de planifier des matchs de Coupes entre le dimanche et le mardi, certains clubs bénéficierait de cette mesure (Nantes, ASSE, OM, Rennes), d'autres non (PSG, RC Lens, LOSC) ...