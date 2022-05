Rennes – OM, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Bruno Genesio a annoncé un groupe au complet pour la première fois de la saison. Nayef Aguerd fait son retour de suspension. Kalmadeen Sulemana et Loïc Badé figurent également dans le groupe.

Les absents du côté de Rennes : aucun.

De gros doutes en attaque à l'OM

Jorge Sampaoli avance avec quelques incertitudes avant ce match décisif. S'il n'y a aucun doute sur les absences de Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez, Konrad de la Fuente ou encore Dimitri Payet, l'Argentin avait quelques doutes concernant Arkadiusz Milik, Bamba Dieng et Cédric Bakambu. A priori, et selon L'Equipe, le Polonais et le Sénégalais seront du voyage. Contrairement à Bakambu. Touchés à Lorient, Amine Harit et Duje Caleta-Car seront en revanche bien présents.

Les absents du côté de l'OM : Balerdi, Payet, de la Fuente (blessés), Alvaro (choix), Milik, Dieng, Bakambu (incertains).

Rennes : A.Gomis – H.Traoré (cap.), Omari, Aguerd, Truffert – Majer, Santamaria, Tait – Bourigeaud, Terrier, Laborde.

OM : Mandanda (cap.) – Rongier, Saliba, Caleta-Car, L.Peres – Gueye, Bo.Kamara, Guendouzi – Ünder, Gerson – Harit.

Rennes - OM, les compos probables Ce samedi soir (21h, sur Canal+ Décalé), Rennes reçoit l'OM au Roazhon Park pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Voici les compos probables et les absents des deux équipes pour le choc de cette antépénultième journée.

Alexandre Corboz

Rédacteur