Rennes ouvre la porte à un attaquant, le LOSC avance sur deux recrues, Nice coince pour son latéral

Stade Rennais : ça se complique pour Hjulmand, Abline bientôt prêté

S'il est ciblé par le Stade Rennais pour renforcer le milieu de terrain et remplacer Lesley Ugochukwu, Morten Hjulmand (Lecce, 24 ans) se dirige vers une autre destination. Le Danois serait en discussions très avancées avec le Sporting Lisbonne et devrait rejoindre le Portugal selon Fabrizio Romano. Par ailleurs, L'Equipe rapporte que les Bretons vont laisser filer Matthis Abline (20 ans) vers un nouveau prêt. L'attaquant intéresse Sunderland, Middlesbrough, Fribourg et Brest.

Sporting are moving to final stages of Morten Hjulmand deal. Negotiations are advancing on personal terms with key details being sorted. ?￰゚ヌᄅ? #Sporting



Discussions ongoing about salary to get it done — that’s why he’s not regularly playing with Lecce today. pic.twitter.com/3NcOnbUGZ2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023

LOSC : ça avance pour Nakamura et Miramon

Le LOSC avance fort dans son recrutement offensif. Selon Sports Zone, les Dogues sont déjà d'accord avec le japonais Keito Nakamura. Foot Mercato rapporte que la direction nordiste avance désormais dans ses discussions avec son club autrichien de LASK, qui réclame 11 M€ sur l'ailier. Les Dogues sont en pôle mais doivent libérer une place d'extracommunautaire pour l'accueillir. Aleksandro est le premier candidat au départ.

Par ailleurs, et selon la presse argentine, le LOSC va débourser 7 M€ pour racheter 85% des droits d'Ignacio Miramon (Gimnasia La Plata, 20 ans). Là aussi, une place d'extracommunautaire doit être libérée pour l'accueillir dans l'effectif.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Le LOSC et Keito Nakamura : ça se précise !



▫️Accord total entre le jeune nippon et les Dogues !



▫️Lille vise un prêt d’Aleksandro pour libérer une place d’extra-communautaire. ⏳ pic.twitter.com/xjujE7bjrh — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 4, 2023

OGC Nice : le dossier Lucas Digne bientôt ouvert, un crack du HAC en approche

C'est toujours le statu quo dans le dossier du latéral gauche à l'OGC Nice. Si la priorité des Aiglons est toujours Luca Pellegrini (Juventus, 24 ans), le club azuréen ne parvient pas à convaincre le jeune Italien de venir selon Ignazio Genuardi. Un accord existe avec la Juve mais pas avec le Romain qui privilégie toujours la Lazio, le club dans lequel il évoluait l'an passé. D'après Sports Zone, la piste Lucas Digne (Aston Villa) – dont on parle à Al-Hilal et à Naples - est envisagée si les dossiers Rayan Aït-Nouri et Luca Pellegrini venaient à capoter.

Par ailleurs, Foot Mercato nous apprend que Nice a fait main basse sur un grand Espoirs du Havre, Ilyes Benlebsir (milieu, 18 ans). L'arrivée doit être officialisée sous peu.

En quête d’un latéral gauche, #Nice est OK avec la #Juventus pour une mutation de #Pellegrini, mais il manque toujours l’accord du principal intéressé. Ce dernier privilégie encore un retour à la Lazio (qui travaille aussi sur M.Rui et M.Acuna). #Mercato #OGCN — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 5, 2023

Et aussi...

Deivid Washington entre Monaco et Strasbourg

Si l'AS Monaco avait la pôle pour accueillir le jeune crack brésilien de Santos Deivid Washington (18 ans), Chelsea a depuis dynamité le dossier avec une offre de 20 M€. Selon Fabrizio Romano, l'idée de BlueCo est de s'attacher les services comme ce fut le cas pour Angelo Gabriel mais cette fois-ci d'acter son prêt au RC Strasbourg, le nouveau club satellite des Blues. La bataille fait rage et ce sont aujourd'hui les Anglais qui mènent la danse.

MHSC : Nicollin lâche une bombe sur l'avenir d'Elye Wahi

Dans les colonnes du Midi Libre, Laurent Nicollin a annoncé que cela pourrait bouger du côté du MHSC pour Elye Wahi. Le dirigeant héraultais s'attend à du neuf ce week-end alors que plusieurs clubs parmi ceux qui sont intéressés (Chelsea, Tottenham, Francfort, Benfica) vont tenter de se renforcer aux avant-postes :

« Tous ces clubs sont intéressés, mais ils ont tous leur avant-centre et ne peuvent pas faire de proposition. Benfica est aussi intéressé par Elye. Cela devrait bouger ce week-end, ce sera alors un jeu de chaise musicale ».

Montpellier pourrait profiter de la manne du PSG, qui va s'attacher les services de Gonçalo Ramos (Benfica) et cherche également à finaliser la venue de Randal Kolo Muani (Eintracht). Pour remplacer Elye Wahi, le fils de Loulou Nicollin a éteint la piste menant à Mama Baldé (ESTAC). Il est « trop cher » selon lui...

Nuamah, Bojang, Daramy... Les pistes offensives du Stade de Reims

Du fait de la vente à Almeria de Dion Lopy, le Stade de Reims avance sur tous les fronts pour se renforcer. Si l'Union annonce que la venue d'Ernest Nuamah (Nordsjaelland, 19 ans) se complique sérieusement du fait de la concurrence mais reste toujours jouable, Fabrizio Romano acte l'arrivée du jeune gambien Adama Bojang, qui a débloqué son visa et doit passer sa visite médicale sous peu. Selon Foot Mercato, le club champenois tente aussi sa chance avec le jeune danois de l'Ajax Amsterdam Mohamed Daramy (21 ans) mais, là aussi, la bataille s'annonce rude car Burnley, qui a offert 16 M€, a une longueur d'avance.

Toulouse FC : direction la Bundesliga pour Desler

Si le Stade Rennais a un temps songé à lui, c'est désormais du côté de la Bundesliga que semble s'écrire l'avenir du latéral droit danois du Toulouse FC Mikkel Desler. Selon Fussball Transfers, le club d'Augsbourg serait prêt à passer à l'action la semaine prochaine en offrant entre 1,5 et 2,5 M€ pour son défenseur. Affaire à suivre.

Tetteh (Hull City) attendu au FC Metz

Selon le journaliste Patrick Juillard (Foot 365), le FC Metz va recruter l'attaquant ghanéen de Hull City Benjamin Tetteh (26 ans). L'intéressé est attendu lundi en Lorraine pour y passer sa visite médicale.

Girondins : un milieu va quitter Bordeaux pour le Portugal

Les Girondins de Bordeaux vont laisser filer Tom Lacoux, en prêt du côté de Famalicao (D1 portugaise). Avant de s'en aller entre dimanche et lundi, le milieu de terrain va prolonger d'un an selon Girondinfos et L'Equipe. Le journaliste Clément Carpentier (France Bleu Gironde) nous apprend que ce prêt sera assorti d'une option d'achat comprise entre 2,5 et 3 M€.

SCO Angers : Almeria prêt à tenter le coup Batista Mendy ?

S'il a reçu une offre de 10 M€ hors bonus d'un club de Championship, Batista Mendy (SCO Angers, 23 ans) pourrait aussi rebondir en Espagne. Selon Foot Mercato, Almeria, qui vient de faire signer le Rémois Dion Lopy, a toujours des vues sur l'ancien Nantais et discute même avec son entourage. Affaire à suivre.

