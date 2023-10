Rennes réagit aux polémiques, coup dur au LOSC, Guion se défend, volte-face de Ratcliffe !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Stade Rennais : le club réagit aux trois polémiques du derby

Dimanche soir, la réception du FC Nantes (3-1) a été marquée par des chants homophobes des ultras, une banderole cinglante contre Matthis Abline (prêté aux Canaris) et une supportrice victime d'attouchement. Dans un communiqué publié hier soir, le SRFC a réagi à ces dérapages et promis des actions fortes : "Hier soir, au cours du derby qui opposait le Stade Rennais F.C. au FC Nantes, une de nos fidèles supportrices a déclaré avoir été victime d’une agression. Le club lui apporte un soutien total et s’est rapproché des autorités compétentes pour identifier l’agresseur présumé. Cet acte isolé ne reflète pas l’atmosphère du Roazhon Park mais il nous conduit à rappeler la nécessité de signaler tout type d’incident à nos personnels habilités. En effet, les 160 agents de sécurité, 240 agents d’accueil, les équipes médicales mobilisées en soir de match sont formés pour assurer la prise en charge de nos publics confrontés à ce type de situation. Le Stade Rennais F.C. va également multiplier les actions de sensibilisation adressées au grand public mais aussi à ses personnels, avec le concours d’associations compétentes qui luttent notamment sur les violences faites aux femmes. Le Stade Rennais F.C. condamne également fermement les propos injurieux, entonné par certains de ses supporters dans les travées du stade à l’encontre de Matthis Abline, joueur du Stade Rennais F.C. prêté cette saison au FC Nantes. Nous appelons à poursuivre un travail collaboratif avec les instances du football, les associations de supporters et les institutions, pour contribuer ainsi à changer les comportements dès le plus jeune âge."

AS Monaco : du mouvement en interne

Dans un communiqué hier soir, l'ASM a annoncé la promotion de Thiago Scuro au poste de directeur général, sous la direction du président, Dmitry Rybolovlev. Il supervisera "l’ensemble des activités du club, aussi bien sportives qu’administratives, et pourra notamment s’appuyer sur Carlos Aviña, directeur technique, et sur Olga Dementeva, directrice générale adjointe, qui lui reportent directement". En revanche, Ben Lambrecht quitte ses fonctions de directeur général et d’administrateur d’un commun accord avec le club. Paul Mitchell abandonne lui ses fonctions de directeur sportif, qu'il occupait depuis 2020.

TFC : Martinez Novell soutient Vincent Sierro

L'entraîneur du TFC, Carles Martinez Novell, a apporté son soutien à Vincent Sierro, sifflé par une partie des supporters du Stadium à son entrée en jeu contre Metz (3-0) dimanche : "Parfois, dans le football, vous ne comprenez pas certains sujets… À mes yeux, Sierro est un joueur crucial pour nous. Vous ne pouvez pas le savoir, c’est normal, mais il est incroyable au quotidien. Il nous aide tout le temps. Il dégage de la positivité, sur et hors du terrain. Je sais que des gens peuvent avoir des avis très différents, mais pour moi, dans ce football, on doit pouvoir s’entraider un peu plus si on veut grandir. Si vous verriez ses entraînements, son sourire, sa façon de jouer, de casser des lignes… Ce dimanche, quand il est entré, il a aidé l’équipe avec le ballon, il a pressé comme un animal. Je suis très heureux de Sierro et je pense qu’on devrait arrêter de parler de lui tout le temps. Ce n’est pas un message contre les supporters, c’est pour notre club. C’est mon sentiment sur le football. Parfois, les joueurs performent, parfois moins. Tout le monde doit pouvoir aider et lui nous aide tout le temps. Il faut le soutenir. Sierro est notre capitaine, c’est une certitude. Il le mérite, qu’il joue ou non".

Girondins : Guion appelle à l'union sacrée avec les supporters

Présent en conférence de presse hier avant la réception de Caen ce soir en match en retard de la 7e journée, David Guion a été interrogé sur le fait ques Ultramarines réclamaient sa tête. Il a prôné l'union sacrée : "Vous avez bien compris que depuis quelques temps, la seule chose que je veux, c’est amener de la sérénité à mes joueurs. Ils savent aussi dans quel club ils sont tombés, on leur a assez dit ce que représentaient les Girondins de Bordeaux. Là, les supporters, je pense, sont intelligents aussi. Ils savent qu’on a tous besoin de gagner, eux, mais nous aussi, pour retrouver de la fierté, de l’orgueil. On aura besoin de leurs encouragements. J’ai besoin que mes joueurs soient encouragés. Je n’ai pas envie qu’à la première action qu’ils ratent, ils aient des sifflets. L’objectif est de gagner ce match, et on va le gagner tous ensemble : les joueurs, le public… Il faut qu’on soit tous très heureux à la fin du match. Pendant le match, l’objectif est évidemment de tout faire pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Avec le staff, c’est notre travail et c’est ce qu’on fait, mais je pense que l’environnement aussi, parce qu’on a tous intérêt à ce que nos joueurs soient brillants, pour qu’ils nous gagnent ce prochain match".

Mais aussi...

AS Monaco : Caio Henrique opéré avec succès

Dix jours après s’être blessé au ligament croisé antérieur du genou gauche, le néo-international brésilien de l’AS Monaco, Caio Henrique a été opéré hier à Strasbourg, par le professeur Christian Lutz. L’intervention s’est bien déroulée. Touché au genou gauche lors du derby perdu face à l’OGC Nice (0-1), le latéral gauche de 26 ans s’attend à une période d’indisponibilité d’au moins cinq mois.

OGC Nice : Ratcliffe change de braquet

Selon Sky Sports, Jim Ratcliffe, patron d'Ineos, envisage le rachat d’une partie minoritaire de Manchester United. Alors que les tractations durent depuis dix mois, le propriétaire de l’OGC Nice souhaitait initialement racheter toutes les parts de la famille Glazer, qui détient 69 % du club. Le patron d’Ineos proposerait à la famille américaine de ne racheter que 25 % des parts, pour un montant de 1,5 milliard de livres (1,7 Md€). Si l’accord aboutit, les Glazer pourraient conserver le contrôle du club où ils sont arrivés en 2005.

LOSC : turnover avant le derby ?

En prévision du derby à Bollaert-Delelis dimanche, Paulo Fonseca devrait opérer plusieurs changements jeudi aux îles Féroé face à Klaksvik (C4), où les organismes vont subir l’impact d’un terrain synthétique. Selon L'Équipe, il y a très peu de chances qu’il puisse récupérer Samuel Umiti, commotionné mardi dernier et qui doit honorer son deuxième rendez-vous avec son neurologue ce mardi. Il ne devrait pas non plus pouvoir compter sur Nabil Bentaleb ni sur Adam Ounas, qui ont repris l’entraînement collectif hier matin.

Podcast Men's Up Life