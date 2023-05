Rennes serein face à Troyes, Brest tenu en échec par Auxerre dans le match de la peur

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Auteur d'une grosse boulette à Nice (1-2) la semaine dernière, sous la forme d'une passe en retrait interceptée et transformée par Terem Moffi, Arthur Theate s'est racheté ce dimanche en ouvrant le score pour le Stade Rennais face à Troyes (1-0). Sur un corner de Benjamin Bourigeaud à la 15e minute, le défenseur central belge a eu la chance de voir le ballon lui rebondir sur l'arrière du crâne et tromper le gardien aubois. C'est le seul but de cette première période largement dominée par les Rouge et Noir.

Trois matches, un seul but...

Les filets n'ont pas tremblé au stade Francis Le Blé dans le match de la peur entre Brest (15e) et Auxerre (16e). L'enjeu de la rencontre, qui pourrait voir le vaincu descendre dans la zone rouge en cas de victoire de Nantes à Toulouse, semble paralyser les 22 acteurs. Même score de 0-0 entre Montpellier et Lorient. A noter que la revanche de la finale de la Coupe entre le TFC et le FCN va démarrer à 16h30 en raison d'une alerte à la bombe au Stadium.

Le calendrier de la 35e journée de Ligue 1