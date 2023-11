Le Stade Rennais sur une recrue record, Bordeaux veut trois renforts, un nouveau cador sur Todibo

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Stade Rennais : contact établi pour une future star suédoise !

Le média suédois Sportbladet annonce un premier contact entre Florian Maurice et Djurgarden pour le jeune milieu de terrain Lucas Bergvall (17 ans). L'Inter Milan et le RB Leipzig sont également sur les rangs mais Rennes est le premier club à avoir pris contact directement avec Djurgarden. Son directeur sportif, Bosse Andersson, assure qu'en cas de départ cet hiver, le record d'indemnité de son club sera battu, tant Bergvall est promis à un brillant avenir.

Clermont : Gastien veut profiter du "joker"

En conférence de presse hier, l'entraîneur clermontois, Pascal Gastien, est revenu sur la défaite contre Lens (0-3) samedi et la possibilité de se relancer dès ce soir à Montpellier, en match à rejouer de la 8e journée : "On s’est créé des occasions en deuxième mi-temps, on devait marquer. Le résultat n’est pas favorable, donc je peux regretter d’avoir fait rentrer un autre défenseur. Mais voilà, on aurait dû marquer en deuxième mi-temps. On s’était mis à l’abri pendant trois ou quatre matchs, et malheureusement, sur cette rencontre, on est retombé dans nos travers du début de saison, j’espère que c’était un accident. On nous accorde un joker, il faut qu’on le prenne, nous on n’a rien demandé mais on a cette chance de rejouer ce match qu’on avait perdu, clairement, donc il faut qu’on la saisisse".

Clermont : une cellule recrutement en chantier, 2 renforts espérés en janvier ?

Dans un peu plus d’un mois, le marché hivernal des transferts ouvrira ses portes. Et L’Équipe laisse entendre que Clermont pourrait avoir besoin de recruter un ou deux joueurs pour se renforcer, même si la tendance actuelle semble être de ne pas trop toucher à l’effectif. Problème : la cellule recrutement du CF63 est actuellement en plein chamboulement. Du côté des dirigeants, on ne cède pas à l’affolement et le recrutement a déjà commencé pour venir compléter un service pas totalement dépeuplé puisque Michel Ogier, Nicolas Cyrklewski, Sébastien Vaugeois, Dominique Neveu et Chakib Ouhammou figurent toujours dans l’organigramme. Ils ont déjà été rejoints début novembre par Tarik El Adi, arrivé de Nîmes. Le club auvergnat s’appuie aussi sur des scouts salariés à mi-temps qui s’acquittent de missions ponctuelles, telles que le visionnage de match le week-end.

FC Lorient : concurrence pour Van de Beek

On se souvient qu'à la toute fin du marché estival, Lorient avait tenté sa chance pour Donny van de Beek, relégué sur le banc à Manchester United. Mais le milieu offensif néerlandais avait préféré rester chez les Red Devils pour convaincre Erik ten Hag de lui donner sa chance. Raté. L'ancien de l'Ajax est désormais décidé à quitter MU cet hiver. Mais s'il venait l'idée aux Merlus de retenter leur chance, ils auraient à surmonter une grosse concurrence puisqu'Ekrem Konur assure qu'un club anglais et un autre espagnol sont sur le point de faire une offre à Manchester. Qui attendrait une dizaine de millions pour libérer son joueur...

LOSC : un ancien jeune formé au club regrette son départ

A Foot Mercato, le latéral gauche Yassine Ben Hamed (20 ans), qui s'était engagé avec Antwerp en 2021 plutôt que de signer un premier contrat pro avec le LOSC, où il était arrivé en 2019 après une formation à l'OL, a exprimé des regrets et pourrait revenir en France : "Du jour au lendemain, j’ai dû repartir avec l’équipe B. J’ai fait le dos rond pour ma première année. Puis, ma deuxième saison, j’ai compris que j’allais encore officiellement jouer avec la réserve. J’ai décidé de me séparer de mes représentants de l’époque. Un jour, j’ai finalement appris sur internet que mon transfert était douteux. Initialement, je voulais signer mon contrat pro avec le LOSC. J’étais bien à Lille. Dès que j’ai appris ça, j’ai voulu partir d’Antwerp".

Girondins : les besoins bordelais pour janvier ont filtré

Le journaliste de France Bleu Clément Carpentier a dévoilé les cibles des Girondins de Bordeaux pour le mercato de janvier. Elles sont au nombre de trois : "Il y a un effectif déjà conséquent donc il faudra peut-être aussi avoir des sorties avant des entrées. Trois postes sont visés, tout dépendra du classement à la trêve aussi. Si on est proches du top 5 ou pas, si on joue vraiment la montée sur la deuxième partie de saison. Ce ne sera pas le même nombre de recrues, selon nos informations. Je sais que les Girondins réfléchissent à un défenseur central gauche, un numéro 6 avec un peu plus de pied que Danylo Ignatenko et un attaquant plutôt dribbleur. Ce sont les trois profils visés aujourd’hui mais ça ne veut pas dire qu’il y aura trois recrues. Ça va vraiment dépendre, d’une, des moyens, de deux, du classement, et aussi si on peut vraiment jouer la montée en deuxième partie de saison ou pas. Donc il y a plein de données qui vont entrer en jeu dans ces prochaines semaines. C’est pour ça qu’au niveau des résultats et de la dynamique, la fin de l’année 2023 va être très importante".

OGC Nice : Tottenham en pince pour Todibo

Selon Dan Kilpatrick, journaliste à l’Evening Standard, Tottenham serait entré dans la course pour faire signer Jean-Clair Todibo au mercato. Ange Postecoglou, coach des Spurs, veut à tout prix des défenseurs cet hiver et a coché le nom du taulier de l’OGC Nice dans sa liste.

Le Havre : le HAC fixé en janvier pour CVC

Le Havre a contesté hier, devant le tribunal judiciaire de Paris, la répartition de l'aide aux clubs de football français provenant de la société commerciale montée par la Ligue avec le fonds d'investissement CVC, et réclamé la suspension de cet accord. D’après L’Équipe, la décision sur cette demande en référé sera rendue le 16 janvier. Le HAC conteste les modalités, qu'il juge inégales, de la répartition des sommes issues de cet accord conclu en avril 2022 entre la LFP et CVC Capital Partners et devant rapporter 1,5 milliard d'euros au football français (clubs de L1 et de L2) contre 13,04 % de ses revenus à vie pour le fonds d'investissement luxembourgeois.

Girondins : accord trouvé avec Guion !

Après plusieurs semaines de négociations, un accord financier a été trouvé entre les Girondins et leur ancien entraîneur David Guion, comme indiqué par France Bleu Gironde. Le technicien avait été écarté après la défaite face à Laval (0-1), le 7 octobre, et remplacé dans la foulée par Albert Riera. Prolongé l'été dernier jusqu'en juin 2024, il quitte le club avec la totalité du restant dû dans son contrat. Son salaire était estimé à 40 000 euros brut mensuel. Selon L’Équipe, un autre départ de Bordeaux a été entériné hier : celui d’André Monteiro, arrivé en juillet 2021. Habitué à ne travailler qu'avec un seul adjoint (Pablo Ramon Arteta), Riera avait pris le parti de conserver Monteiro dans son staff lors de sa nomination au mois d'octobre mais il a finalement jugé qu'il n'était pas utile de doublonner, alors que le Portugais était, lui, apparu frustré par son manque de prérogatives.

Toulouse FC : Dallinga bave en Ligue Europa

Tombé à la 15e place de Ligue 1 après sa défaite à Nice (0-1) dimanche, Toulouse retrouvera la Ligue Europa avec ambition, demain. Trois semaines après son exploit contre Liverpool (3-2), le TFC tentera cette fois d’assurer sa qualification pour la suite de la compétition. S’il bat l’Union Saint-Gilloise, l’actuel deuxième du groupe E serait assuré de disputer au moins les barrages en C3, programmés les 15 et 22 février prochains face à des clubs reversés de la Ligue des champions. Une perspective réjouissante qui donne envie à Thijs Dallinga. « Les derniers matches nous donnent confiance. On a montré notre caractère et qu’on pouvait se battre quand c’est nécessaire », estime le Néerlandais. Suspendu aussi à Nice, Niklas Schmidt (25 ans), qui souffrait auparavant d’un petit pépin sans gravité, va aussi retrouver le terrain. Et en position de deuxième attaquant, si l’entraîneur du TFC Carles Martinez Novell décide de reconduire le onze victorieux face aux Reds.

