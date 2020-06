ASSE, Stade Rennais : une cible des Verts reste très courtisée…

false

Le défenseur du Stade Rennais, Lilian Brassier, courtisé par l’ASSE depuis des semaines, intéresse aussi Montpellier. Le Stade Rennais le vendra-t-il ?

On vous le révélait en exclusivité il y a plusieurs jours sur notre site : l’ASSE suivait avec grande attention le dossier du latéral de Valenciennes, Lilian Brassier. Le joueur, prêté la saison passée à VA par le Stade Rennais, n’a visiblement pas tapé dans l’oeil que du seul club stéphanois.

En effet, et comme le précise le bien informé en matière de mercato, Mohamed Toubache-Ter, Brassier serait également suivi par Montpellier. Précisant que le dossier est complexe. Et pour cause, le Stade Rennais n’aurait guère l’intention de prêter à nouveau Brassier, ni même de le vendre.

Stéphan compte sur lui

Julien Stéphan, l’entraîneur du SRFC, aurait même précisé à Brassier qu’il reprendrait l’entraînement avec Rennes et aurait toutes ses chances d’intégrer l’équipe première. A suivre.