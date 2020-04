LOSC : Gérard Lopez jette un pavé dans la mare du Stade Rennais !

true

Le président du LOSC Gérard Lopez estime qu’il serait injuste que son club soit privé de Ligue des champions au bénéfice du Stade Rennais.

Édouard Philippe a sifflé la fin de la saison du sport professionnel hier au Palais Bourbon. « Pour donner aux organisateurs d’événements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives (…), tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants pourront se tenir avant le mois de septembre, a-t-il indiqué lors de son allocution. La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle defootball, ne pourra pas reprendre. »

Certains présidents de clubs de L1 ont pris acte de cette décision et se sont fait une raison. D’autres comme Jean-Michel Aulas beaucoup moins. Si le patron de l’OL milite plus que jamais pour des play-offs afin de terminer la saison en cours, Gérard Lopez, au LOSC, s’interroge : « Que fait-on en août ? On finit la saison en cours ou on l’annule pour commencer la saison 2020-2021 ? Ou on continue la saison 2019-2020 en repoussant le début de la prochaine ? Et si on décide de ne pas reprendre la saison en cours, quel arbitrage en fait-on ? »

Selon lui, il ne serait pas juste que le Stade Rennais, 3e de L1, soit qualifiée pour la prochaine C1 plutôt que le LOSC, 4e, et ce pour une raison précise… « Nous avons étudié la question : 71 % des équipes ont changé de place dans les dix dernières journées, depuis dix ans, explique Lopez. Par exemple : le PSG a pris plus de 2,5 points par match cette saison ; nous, le LOSC, avons joué deux fois contre Paris cette saison (pour deux défaites), alors que Rennes, qui nous distance d’un point en Championnat, ne l’a joué qu’une fois. Est-ce équitable ? Est-il équitable qu’une équipe comme la nôtre soit jugée aux deux tiers sur sa phase aller alors que les équipes qui jouent la Ligue des champions sont beaucoup plus en difficulté en Championnat sur la phase aller ? Sur le terrain, on était partis pour se qualifier en Ligue des champions. J’en ai la certitude.”