LOSC – Stade Rennais (1-0) : Létang donne la clé de la fin de saison

Le Stade Rennais a affiché ses limites mardi à Lille en s’inclinant le plus logiquement du monde devant un LOSC plus mordant (1-0). Olivier Létang ne dramatise pas.

Le LOSC a gagné le duel des gros bras. À la veille du choc entre l’ASSE et l’OM à Geoffroy-Guichard (21h), les Dogues se sont imposés sans coup férir devant une équipe du Stade Rennais essoufflée (1-0). Un but de Loïc Rémy a suffi aux hommes de Christophe Galtier pour s’offrir un succès de prestige qui leur permet de revenir à trois longueurs de leurs victimes au quatrième rang de L1.

[#LOSCSRFC] 1-0 Émoussés, les Rouge et Noir s’inclinent sur le plus petit des scores au stade Pierre Mauroy. Trois points séparent désormais les Rennais (3èmes) des Lillois (4èmes).

« On n’a pas à rougir totalement, a analysé Julien Stéphan après la rencontre. On n’avait pas toute la fraîcheur nécessaire pour lutter contre ce genre d’adversaire. Maintenant, on sait qu’on devra batailler. Il faudra être résiliant dans ce championnat et ne surtout pas paniquer. »

Létang garde la même ligne de conduite que Stéphan

Il n’y a donc pas lieu de « regarder derrière », pour Olivier Létang. « Il faut rester tranquilles et déterminés. La clé est là », conclut le président du Stade Rennais dans L’Équipe.