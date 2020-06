OM, Stade Rennais – Mercato : l’attitude de M’Baye Niang a agacé Christophe Dugarry !

Ces derniers temps, on a beaucoup entendu M’Baye Niang (Stade Rennais, 25 ans) parler de son avenir. L’attaquant sénégalais a d’abord fait des appels du pied à l’OM avant de réagir sur les réseaux sociaux à des supporters lui reprochant son attitude et d’ouvrir de nouvelles portes pour la suite (Milan AC).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attitude de M’Baye Niang agace…Et pas seulement Julien Stéphan. Dans l’émission « Team Duga » sur « RMC », Christophe Dugarry a poussé un gros coup de gueule contre l’attaquant formé à Caen.

« Le conseil que je peux donner au gamin, c’est « tais-toi » ! Il ne faut pas qu’il donne son avis à chaque fois qu’un journaliste va lui demander son avis sur le Qatar, sur Marseille, sur Rennes… Arrête. Il y a plein de phrases bateau à sortir comme « je suis très bien à Rennes ». Il faut qu’il arrête de s’exposer. Il n’a pas besoin de parler. Aujourd’hui, son agent et lui savent que Marseille n’a pas 20 M€ à donner. Ce ne sera pas possible. C’est à toi de sentir les choses (…) Mais laisse travailler tes agents, laisse travailler ton club. A la fin, personne ne t’obligera à signer là où tu n’as pas envie d’aller », a-t-il lâché avant de reprendre le joueur sur son bilan :

« C’est un garçon qui n’a pas brillé par sa communication ni par sa régularité ces dernières saisons (…) Il sait ce que c’est d’être prêté, d’être baladé d’un club à l’autre. Soit tranquille, soit serein. Je trouve qu’il s’exprime trop à tout bout de champs (…) Attend d’avoir signé dans un club et là tu pourras faire toutes les déclarations d’amour que tu veux ».

🗣💬 « Il s’y prend mal ! Tais-toi ! Arrête de t’exprimer à tout bout de champ dans les médias ! »

Duga conseille à Mbaye Niang de rester calme, de ne plus s’exposer et de laisser travailler ses agents et son club #RMCLive pic.twitter.com/VvsiAIdySO

