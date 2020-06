PSG – Mercato : le Stade Rennais en passe de convaincre Kouassi !

true

Annoncé proche de Dortmund, Tanguy Kouassi, en fin de contrat au PSG, disposerait également d’une proposition du Stade Rennais.

Malgré les efforts de Leonardo, Tanguy Kouassi se dirige vers la sortie. En fin de contrat au PSG, le jeune milieu de terrain de 17 ans aurait reçu une grosse proposition de Dortmund. Alors que le RB Leipzig semblait tenir la corde, et que le Real Madrid a aussi soumis une offre, le Borussia serait désormais en pôle, mais d’autres formations tentent leur chance.

Kouassi privilégie l’Allemagne

C’est le cas du Stade Rennais, et le quotidien l’Equipe en dit beaucoup plus ce matin. Le président du SRFC, Nicolas Holveck, travaille en effet sur le dossier depuis des semaines. Et très discrètement. Selon le média, Kouassi n’est pas insensible au projet breton, loin de là. La concurrence est certes rude, mais le trio Stéphan-Maurice-Holveck aurait avancé de solides arguments, notamment sportifs, pour tenter de mettre un frein aux clubs plus riches financièrement.

Le dossier est encore loin du dénouement attendu.