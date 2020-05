PSG, Stade Rennais : Olivier Létang proche d’un grand retour ?

false

L’ancien président du Stade Rennais, Olivier Létang, serait tout proche d’un accord avec Olivier Sadran pour racheter le TFC dans les prochains jours.

Il n’aura donc fallu que trois petits mois à Olivier Létang, l’ancien du PSG et du Stade Rennais, dont il était président, pour revenir au coeur de l’actualité. Ecarté du SRFC par la famille Pinault, en dépit de ses bons résultats, Létang serait aujourd’hui tout proche d’un accord avec Olivier Sadran, président du Toulouse Football Club, afin de lui racheter son club.

Toutefois, et l’Equipe donne de plus amples informations ce matin, on semble encore loin d’un accord entre les deux hommes. En cause, la crise du COVID-19 et ses innombrables conséquences, qu’elle soient sportives ou financières d’ailleurs, tant les zones d’ombre demeurent à l’heure actuelle.

Dossier le plus sérieux

Le dossier Létang serait à ce jour le plus sérieux pour reprendre le TFC dans les prochaines semaines. On devrait en savoir plus dans les tous prochains jours.