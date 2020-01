Résultats Coupe de France : le Stade Rennais passe aux tirs au but, Toulouse sombre

false

Le Stade Rennais a eu besoin de la séance de tirs au but pour se qualifier aux dépens d’Amiens en 32e de finale de Coupe de France (0-0, 5-4 tab).

Dans un match où les deux formations n’auront pas pu se départager dans le jeu effectif, la décision s’est donc faite aux penaltys. Si Gboho et Traoré ont loupé leur tentative côté rennais, un arrêt décisif sur une balle de match de Gnahoré a maintenu le Stade Rennais dans la course. Da Silva a finalement inscrit le tir au but vainqueur.

Dans les autres rencontres, Toulouse continue sa descente aux enfers en s’inclinant sur la pelouse de Saint-Pryvé Saint-Hilaire (Nationale 2) dans un match marqué par des incidents avec les supporters toulousains (0-1). L’autre exploit du jour est l’oeuvre de l’Athletico Marseille qui a éliminé Rodez (Ligue 2).