Stade Renais – Mercato : Julien Stephan n’exclut pas un départ de M’Baye Niang

Présent en conférence de presse avant le premier match de la saison du Stade Rennais face à Lille, l’entraîneur Julien Stephan a évoqué le cas de son attaquant M’Baye Niang.

M’Baye Niang sera-t-il toujours un joueur du Stade Rennais cette saison ? Il y a quelques mois, la réponse à cette question semblait évidente. Annoncé proche du Qatar ou encore dans le viseur de l’Olympique de Marseille, l’attaquant de 25 ans semblait promis à un départ. Mais à la veille du premier match de la saison de Ligue 1 du Stade Rennais face au LOSC, le buteur fait toujours partie du club breton. Présent en conférence de presse, son entraîneur Julien Stephan a évoqué son cas. Il compte bien sur son meilleur buteur l’an passé (15 buts toutes compétitions confondues), mais n’exclut pas un départ.