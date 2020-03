Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud se fait secouer … par sa femme

true

Auteur d’une saison un peu plus difficile que la précédente, Benjamin Bourigeaud sait quand il n’a pas réalisé un bon match avec le Stade Rennais. Dans un entretien à « France Football », le milieu offensif a reconnu que si Julien Stéphan n’hésitait pas à lui tomber dessus, ce n’était rien à comparer de son épouse.

« La première personne que je vois après le match, c’est ma femme. Et, comme elle a connu le haut niveau avant moi, elle sait de quoi elle parle, même si ce n’est pas le même sport. Elle me donne son avis, elle peut même avoir des paroles plus crues que le coach, qui choisit davantage ses mots pour ne pas entamer votre confiance », a-t-il confié.

Pour ceux qui se demandaient qui est cette femme qui « martyrise » le milieu offensif du Stade Rennais, il s’agit de Marine Capon (26 ans), originaire comme lui de Calais et qui a été basketteuse professionnelle au COB Calais et au Canada. Ensemble depuis le sport études, ils ont même eu un enfant, Timao (4 ans).

