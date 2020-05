Stade Rennais : Camavinga a un complice qui le rend plus fort

true

Adjoint de Julien Stéphan, Mathieu Le Scornet est celui qui a découvert Eduardo Camavinga et lui a permis de signer au Stade Rennais.

Dans un entretien à Ouest-France, Eduardo Camavinga a révélé l’un des grands secrets de sa réussite fulgurante. Ce secret a pour nom Mathieu Le Scornet, actuel adjoint de Julien Stéphan qui a découvert le jeune milieu de terrain quand il évoluait encore du côté de Fougères.

« C’est Mathieu Le Scornet qui m’a ramené au Stade Rennais. C’est comme s’il faisait partie de ma famille. Depuis mes 10 ans, il me suit et aujourd’hui encore, je suis avec lui chez les professionnels. Il sait me remettre en place quand il faut. Il m’aide, il me conseille. Et oui, vraiment, avec le temps, il fait partie de ma famille. Je suis même allé à son mariage (rires) ! J’avais 14 ans, j’étais en U15. Je me souviens bien de la cérémonie à l’église. »

« Deux jours avant le match à Lyon (1-0 le 15 décembre), où je marque mon premier but en pros, on avait travaillé le même type d’action. Mathieu, il me dit beaucoup de choses sur les adversaires et là, c’est sorti comme il avait dit. J’attendais ce but parce qu’on me chambrait beaucoup dans le vestiaire ! Mais mes coéquipiers m’ont chambré quand même parce que j’avais marqué du droit ! Il faut bien le mentionner, du droit (rires) ! Matthieu m’apporte beaucoup, mais je ne peux pas tout dire, ce sont des secrets professionnels qui doivent rester entre nous. »