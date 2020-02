Stade Rennais : Camavinga affiche ses premières limites

true

Eduardo Camvinga est une telle comète qu’il ne nous avait pas habitué à être humain. À 17 ans, le milieu surdoué du Stade Rennais a réalisé une si belle première moitié de saison qu’il n’est finalement pas étonnant de le voir baisser de pied depuis le mois de janvier. Les chiffres attestent de ce passage à vide.

Seul le @staderennais(17) a pris plus de points que l’@OM_Officiel(15) après avoir été mené au score en @Ligue1Conforama cette saison. #NOOM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 28, 2020

La cible du Real Madrid a moins joué (6 matches) et surtout moins pesé (plus de ballons perdus, 7,8 contre 7,1 par match entre le deuxième semestre 2019 et 2020 ; moins de récupérations, 4,5 contre 6,3 ; moins de duels gagnés, 53 % contre 58 %). Surtout, Camavinga dégage l’impression d’être fatigué, en recherche du second souffle après une première partie de saison éclatante.

Stéphan est déjà au courant du problème

« Il est un peu plus émoussé, a confirmé son entraîneur au Stade Rennais Julien Stéphan. On essaie de passer au mieux cette période, pour ne pas qu’il se blesse et pour qu’il finisse bien la saison. La Ligue 1, c’est complètement différent de la réserve et du foot de jeunes. Forcément, les organismes sont davantage touchés, on doit gérer ça. »