Stade Rennais – Mercato : l’avenir de Camavinga (déjà) évoqué en Espagne

La sensation a plus de mal. Et c’est en toute logique qu’Eduardo Camavinga, révélation du début de saison, marque le pas depuis quelques semaines. A 17 ans, le milieu de terrain du Stade Rennais demeure toutefois l’un des futurs grands du football européen. A condition de respecter certains principes, comme l’a justement rappelé son entraîneur, Julien Stéphan.

Des propos accordés à Estadio Deportivo, dans l’optique d’un éventuel transfert de Camavinga au Real Madrid. Stéphan prévient : « Il a le potentiel pour évoluer dans l’un des meilleurs clubs et réaliser une grande carrière. Mais il faut lui laisser le temps de grandir. Il y a une différence entre jouer 10 ou 15 matchs à un haut niveau avec ton club formateur et jouer 60 rencontres par an chez un cador européen tous les trois jours. Il fait une grande différence sur le terrain, mais il doit encore franchir plusieurs étapes. En continuant sa progression et son évolution, il peut avoir les qualités pour évoluer au sein d’un grand club un jour. »

Reste à savoir si la progression passe par le Stade Rennais ou un autre club. Le mercato d’été sera nécessairement mouvementé…