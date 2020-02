Stade Rennais, Real Madrid – Mercato : Dortmund très chaud sur Camavinga

true

Le Stade Rennais a repris sa marche en avant dimanche en disposant du Nîmes Olympique (2-1). Si M’Baye Niang a été l’homme du match avec un doublé à son actif, le zéro aura sans aucun été Anthony Briançon, expulsé suite à une cravate sur Eduardo Camavinga. « Je veux bien écouter les excuses et les explications des Nîmois, que ce n’est ni volontaire ni une agression. Mais bon, à vitesse réelle c’est plus qu’impressionnant, c’est choquant », a déjà soufflé Pierre Ménès sur son blog.

Camavinga, lui, reste une cible préférentielle des grands clubs européens. Après le Real Madrid, le Borussia Dortmund serait très chaud à l’idée de le recruter au mercato d’été. Hans Joachim Watzke (directeur général) et Michael Zorc (directeur sportif) auraient même fait d’Eduardo Camavinga leur priorité.

Entre 50 et 60 M€ prévus pour Camavinga ?

« Le club de la Ruhr serait prêt à débourser entre 50 et 60 millions d’euros, estime France Football ce mardi. Le Borussia prépare une stratégie similaire à celle utilisée pour recruter Erling Braut Haaland cet hiver : une visite discrète des installations et du stade, la promesse d’un temps de jeu important, et, enfin, la projection au joueur d’une vidéo de quelques minutes basée sur l’émotion avec le Mur jaune et ses plus beaux tifos. » Les dirigeants de Dortmund comptent aussi sur les bonnes relations entretenues avec leurs homologues du Stade Rennais depuis le transfert d’Ousmane Dembélé en 2016 au BVB pour damer le pion au Real Madrid dans le dossier Camavinga.