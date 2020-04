Stade Rennais : Camavinga, Mercato… Holveck évacue les dossiers chauds

true

Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, s’est confié dans les colonnes de l’Equipe concernant les dossiers chauds du moment.

Sur la défensive pour Camavinga

« L’intérêt du Real Madrid ? Je n’ai aucun commentaire à faire. Est-ce qu’on espère le garder ? Oui, comme tout le reste de l’effectif ».

Le grand flou pour le prochain Mercato

« Pour l’instant on ne sait pas quand, comment, quels moyens on aura et quelle compétition on jouera la saison prochaine. Il n’y a pas encore de discussions à ce sujet. »

La priorité, confirmer la troisième place

« La seule chose à laquelle on doit penser aujourd’hui, en tant que joueurs du Stade Rennais, c’est que, normalement, il reste dix matchs à jouer et qu’on a quelque chose d’extraordinaire dans l’histoire du club à aller chercher, à savoir conserver cette 3e place pour aller dans la plus belle des Coupes d’Europe, si possible. Il sera bien temps en fin de saison de voir ce qu’on fait pour chacun »