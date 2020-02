true

Le week-end dernier, lors de la victoire du Stade Rennais contre Nîmes (2-1), le Roazhon Park a enfin pu découvrir devant ses yeux Rafik Guitane. Pourtant, l’attaquant est arrivé il y a plus d’un an et demi maintenant, en provenance du Havre.

A l’époque, le club breton avait déboursé huit millions pour chiper au Havre un joueur promis à un grand avenir. Mais depuis, les blessures sont passées par là, notamment une rupture des ligaments croisés du genou qui a retardé son adaptation à son nouveau club. Après trois matchs seulement disputés avec Rennes à l’extérieur, Guitane a donc goûté à l’enceinte bretonne le week-end dernier.

Le réel début de son aventure avec le Stade Rennais ? Une chose est sûre, Julien Stéphan semble compter sur lui, comme il l’a confié dans des propos relayés par 20 Minutes. « Il a connu un début de carrière compliquée ici mais il s’est accroché et il a travaillé pour revenir. Il est maintenant dans le groupe et il fait partie des joueurs qui potentiellement peuvent avoir du temps de jeu jusqu’à la fin de la saison », a prévenu le coach breton.