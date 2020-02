Stade Rennais : cinq joueurs en très grand danger

true

Cinq joueurs du Stade Rennais, parmi lesquels Eduardo Camavinga et Raphinha, pourraient manquer la demi-finale de Coupe de France en cas d’avertissement.

Si le Stade Rennais est toujours en course pour une qualification en Champions League, même s’il est descendu à la 4e place après le succès du LOSC sur Toulouse (3-0) hier, il rêve aussi de conserver sa Coupe de France. Le 5 mars, il disputera à Geoffroy-Guichard sa demi-finale contre l’AS Saint-Etienne.

Ce match sera dans les esprits rennais cet après-midi, à l’occasion de la réception de Nîmes en championnat. En effet, L’Equipe rappelle que cinq Rouge et Noir, et non des moindres, sont sous la menace d’une suspension le 5 mars en cas de nouvel avertissement.

Ces cinq joueurs sont Faitout Maouassa, Hamari Traoré, Eduardo Camavinga, Raphinha et Romain Del Castillo. La course à la Champions League étant ce qu’elle est, Julien Stéphan ne peut même pas se permettre de laisser l’un de ces éléments sur le banc pour éviter un carton jaune. Face aux Crocos et leur jeu tout en agressivité, il va donc falloir rester mesuré…