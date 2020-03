Stade Rennais – Coronavirus : le club met la main à la pâte

true

Le Stade Rennais a choisi de faire passer ses stocks de masques pour aider les soignants en lutte face au Covid-19.

La France en confinement jusqu’à nouvel ordre et dans l’attente que la crise sanitaire du coronavirus se termine, les clubs de Ligue 1 y vont tous de leur initiative solidaire. Du PSG à l’OL en passant par de nombreux groupes de supporters à travers l’Hexagone, tout le monde veut aider le personnel soignant, en première ligne face à la pandémie.

Le Stade Rennais n’est pas exempt de ce mouvement spontané de solidarité nationale. « L’Equipe » nous apprend en effet que les Bretons ont fait passer du matériel aux hôpitaux locaux. « Nous avons mis à disposition du centre hospitalier de Rennes le stock de masques que nous avions commandé en prévention car nous n’en avons pas l’utilité quand d’autres en ont besoin tous les jours », a fait savoir le médecin de l’équipe professionnel, Rufin Boumpoutou.

Une goutte d’eau dans l’océan de besoins des hôpitaux français mais qui rappelle qu’au sein des clubs professionnels français, on n’est pas non plus déconnecté de toutes réalités…