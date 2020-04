Stade Rennais : coronavirus, salaires, accords, le SRFC se distingue

false

Le Stade Rennais, il y a quelques minutes, a annoncé avoir ratifié les accords entre l’UNFP et la LFP pour la baisse des salaires. Une première en L1.

Le Stade Rennais restera donc comme le premier club professionnel français à avoir ratifié l’accord validé au début du mois par l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP). C’est le club breton qui l’a d’ailleurs annoncé il y a quelques minutes sur ses réseaux sociaux. « Cette mesure est appliquée et acceptée par 100% des acteurs du Stade Rennais F.C. », précise même le club breton.

Pour rappel, et cela remonte à trois semaines, des négociations avaient eu lieu entre la LFP et le syndicat des joueurs pour permettre aux clubs de différer le paiement des salaires. Quant aux émoluments des joueurs, ils seront donc soumis aux efforts suivants : en dessous de 10.000 euros par mois, aucun impact, entre 10 et 20.000 euros, baisse de 20%, 30% entre 20.000 et 50.000, 40 entre 50.000 et 100.000 et plus de 50% pour tous les salaires au-dessus de 100.000.

« L’unité fait la force »

« Cela démontre que l’unité, qui fait la force du Stade Rennais F.C. depuis de nombreux mois, demeure plus que jamais en cette période de crise. »