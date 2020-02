Stade Rennais – Coupe de France : un blessé et un incertain face à Belfort

true

En marge de ses propos sur son ancien président, Olivier Létang, Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, a donné des nouvelles de son groupe qui affronte, demain, Belfort en quart de finale de Coupe de France.

Comme les supporters du SRFC pouvaient le redouter, en raison de sa sortie sur blessure face au Stade Brestois (0-0), Jérémy Morel ne sera pas du déplacement à Sochaux (contre Belfort). Un problème musculaire qui devrait le tenir éloigné des terrains plusieurs jours.

Examens complémentaires pour Da Silva

Par ailleurs, lui-aussi touché contre Brest, Damien Da Siva devait passer des examens dans la matinée pour an savoir plus sur sa douleur ressentie à la cuisse droite. Il est plus qu’incertain pour le quart de finale de Coupe de France.