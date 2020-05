Stade Rennais : Da Silva vit un rêve, il dit pourquoi

false

Le défenseur du Stade Rennais, Damien Da Silva, a fait part de son grand bonheur quant au fait de disputer la prochaine Ligue des Champions.

L’arrêt définitif du championnat de France, décidé par la LFP, a donc assuré une 3e place au classement au Stade Rennais. Résultat ? Une participation à la prochaine Ligue des Champions, même si il faudra, au préalable, passer par le tour préliminaire. Le défenseur central, Damien Da Silva, ne boude déjà pas son plaisir. Et explique aussi pourquoi le SRFC en est arrivé là.

Des propos accordés au site officiel du Stade Rennais. « C’est un rêve pour tous les joueurs. Pour le club, ce sera inédit. Après on a conscience qu’on n’y est pas encore. Il y aura certainement des barrages à jouer avant. On ne veut pas trop se projeter non plus. Ce serait se tromper de chemin. Il faudra se préparer au maximum pour jouer les qualifications. On a une chance de pouvoir le faire et c’est déjà beaucoup.

« Le club grandit et les joueurs avec. C’est génial pour tout le monde »

« Si on est arrivé à cette position, c’est qu’on le mérite. On vient de réaliser deux belles saisons entre la Coupe de France et l’Europa League la saison dernière, et le championnat cette année. Le club grandit et les joueurs avec. C’est génial pour tout le monde ».