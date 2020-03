Stade Rennais : fin de saison, salaires… Da Silva est prêt à l’effort de guerre

true

Dans les colonnes de « Ouest-France », Damien Da Silva s’est exprimé sur les divers scénarii de fin de saison avec le Stade Rennais. Morceaux choisis.

Il veut finir la saison

« Je pense qu’il faut la finir, cette saison. Je ne trouverais pas juste de la stopper comme ça. On est bien placé, on est troisième et je ne devrais peut-être pas dire cela, mais honnêtement, je trouverais injuste que ça se termine ainsi ».

Il attend une réforme des contrats

« J’en ai parlé aux gars. C’est un sujet important. (…) Pour l’instant, on ne se connaît pas les mesures qui vont être prises, mais il se pourrait que les contrats soient prolongés jusqu’à la journée 38 aux mêmes conditions qu’ils ne le sont actuellement. Idem pour les prêts, ce que je trouverais logique car il ne faudrait pas perdre de joueurs ».

Il est prêt à baisser son salaire

« On est solidaire de l’entreprise. C’est notre club, on doit participer à cet effort-là. Il y a des gens qui le font dans d’autres métiers. Nous, on n’est pas au-dessus des autres ».