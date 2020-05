Stade Rennais : dernière ovation pour Romain Danzé

false

L’ancien défenseur du Stade Rennais, Romain Danzé, aura droit à un documentaire sur sa dernière journée de footballeur, il y a près d’un an.

C’était il y a un an, presque jour pour jour. Romain Danzé, l’arrière latéral du Stade Rennais qui a effectue toute sa carrière au SRFC, raccrochait les crampons. Définitivement. L’occasion pour le réalisateur Antoine Biard, déjà auteur du documentaire sur la vie des ultras rennais l’an passé, de rendre hommage au joueur et de proposer un doc au cours duquel on assiste à la toute dernière journée du joueur en activité.

Ce film de 22 minutes, intitulé Dernière ovation, sera diffusé, à partir de demain dimanche sur le site du Stade Rennais. Commentaire de Danzé, accordé à nos confrères de l’Equipe. « C’était un gros choc émotionnel, évidemment, de voir tout ce qui a été préparé pour moi, car j’ai conscience que ce sont des jours et des semaines de travail. Jamais je n’y avais pensé dans mes rêves les plus fous. C’est tellement incroyable qu’un joueur de foot bénéficie d’un tifo sur une tribune entière. Et peu de footballeurs au monde le vivront. Dans le doc, je parle de manière totalement libérée, peut-être même un peu trop à mon goût.

Mais je n’ai pas hésité à ouvrir toutes les portes, même les plus intimes. Sur le premier documentaire sur la vie des ultras, j’avais été gêné par le temps qui m’avait déjà été consacré mais il faut croire que cela a plu aux gens. Suivre ma dernière journée de footballeur, je me suis dit : « Pourquoi moi ? Les gens ont peut-être envie de m’oublier. » Mais Antoine (Biard)a su me parler, me convaincre. »