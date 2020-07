Stade Rennais : Europa League, formation, foot féminin… les projets de Nicolas Holveck

true

Le nouveau président exécutif des Rouge et Noir a dévoilé les chantiers que la famille Pinault lui avait demandé de mener à bien.

Personnage de l’ombre, Nicolas Holveck a droit à un peu de lumière ce mardi. France Football lui consacre en effet un gros plan, dans lequel on apprend que le Vosgien a fait ses armes du côté de Nancy, où il était le bras droit de l’historique président Jacques Rousselot, qui lui a tout appris.

Le patron de l’ASNL est très élogieux à son égard, assurant qu’il a la tête sur les épaules et ne dépense pas l’argent qu’il n’a pas. Un ancien joueur, Abdeslam Ouaddou, qui a été en conflit avec lui et son entraîneur de l’époque, regrette en revanche qu’il n’ait pas les codes du monde professionnel (sa passion, c’est le triathlon, pas le football).

Mais on apprend surtout que les propriétaires du SRFC lui ont demandé de faire en sorte que le club se batte chaque année pour une place en Europa League, que la formation soit consolidée et qu’une section féminine voit le jour. Holveck, qui œuvrait auparavant à Monaco, explique : « La politique que Rennes souhaite mener me convient davantage ».