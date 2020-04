Stade Rennais : fins de contrat, trésorerie, fin de saison… Holveck s’affirme

true

Au micro de RMC Sport, le tout nouveau président exécutif du Stade Rennais Nicolas Holveck s’est exprimé sur plusieurs dossiers chauds. Morceaux choisis :

Quelle est la priorité du Stade Rennais ?

« La priorité c’est de regarder son plan de trésorerie et d’aller chercher toutes les sources de financement possible. Il faut optimiser tout ce qu’on peut rentrer encore comme ressources et faire des planifications sur nos dépenses. En terme d’investissement on sursoit à tout ce qui n’est pas essentiel. On cherche des solutions avec toutes les personnes avec qui on travaille toute l’année. »

La saison doit-elle se terminer coûte que coûte ?

« Aujourd’hui je suis incapable de donner une date à laquelle il faut reprendre et une date jusqu’à laquelle on pourra jouer. La seule chose qu’il faut faire c’est tout mettre en œuvre pour terminer ce championnat parce qu’il y a tellement d’enjeux financiers que ça serait une catastrophe de ne pas aller au bout. Il y a tellement de ressources à préserver et à rechercher qu’il faut tout mettre en œuvre pour terminer ce championnat. L’idéal serait de jouer les dix dernières journées de championnat sur le calendrier prévu avec des stades pleins. C’est encore réalisable. »

Quelle est sa position pour les joueurs en fin de contrat ?

« Ça ne dépend pas que de la France, de la FIFA aussi. Si la saison se prolonge jusqu’au 31 juillet ou au 31 août mécaniquement on peut imaginer que le contrat se prolonge de la même façon. Il faudra bien entendu l’accord du salarié, ça c’est impératif. Celui qui ne voudra pas ce sera plus compliqué. Mais s’il n’y a pas de période de mercato en face, donc de période d’enregistrement, le joueur qui ne prolongera pas son contrat se retrouvera sans club puisqu’il ne pourra pas s’enregistrer ailleurs s’il s’agit d’une décision internationale. Cette solution permettrait à tout le monde de finir avec l’effectif qui était le sien au soir de la 28e journée. C’est le bon sens qui l’emportera avec l’objectif de préserver l’équité sportive. »