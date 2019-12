Stade Rennais – Girondins : Stéphan se méfie de son duel avec Paulo Sousa

false

Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, aborde la réception des Girondins de Bordeaux ce samedi avec beaucoup de méfiance.

Entre deux prétendants au haut de tableau, le duel entre le Stade Rennais et les Girondins revêt une certaine importance avant la trêve. Julien Stéphan, avant la rencontre, est bien conscient que le challenge ne sera pas simple.

Dans une conférence de presse relayée par Girondins33, le coach breton a dressé le bilan d’une formation girondine qu’il estime performante dans toutes les lignes. « Demain, ce qui est certain, c’est qu’on va affronter une bonne équipe des Girondins de Bordeaux, qui marque beaucoup de buts : 28 depuis le début de saison. Cette équipe a aussi la capacité d’être dangereuse en marquant de l’extérieur de la surface de réparation. Ils sont les meilleurs pour ça. Les Bordelais ont des bons arguments. Ils ont une bonne ligne défensive, très expérimentée et solide, avec Pablo, Mexer et Koscielny. Ce sont des joueurs de grande valeur, comme Mexer, Briand, Maja, Costil, De Préville, Otavio. C’est très bon tout ça. »

Par ailleurs, le technicien breton sait que son duel face à un autre technicien coté de Ligue 1, Paulo Sousa, vaudra le coup d’oeil. De quoi être doublement méfiant. « Ils ont aussi un top coach et c’est une équipe très dangereuse, avec une vraie philosophie de jeu et un système hybride en 3-4-3 qui pose problème à beaucoup d’adversaires. Donc ce sera très dur et nos récents résultats contre eux les saisons d’avant ne veulent rien dire et n’auront aucune influence sur le match de demain », a conclu Stéphan.