Stade Rennais – Mercato : Stéphan glisse un conseil à Camavinga pour son avenir

Eduardo Camavinga, la pépite du Stade Rennais, n’en finit plus de susciter des convoitises. Ce qui rend forcément son cas particulier à gérer.

Il y a quelques jours, l’Equipe faisait sa Une sur le jeune prodige du Stade Rennais Eduardo Camavinga. En annonçant l’intérêt du Real Madrid et une valeur pouvant atteindre les 100 millions d’euros, le quotidien a replacé le jeune milieu breton au centre des discussions.

Forcément, Julien Stéphan n’a donc pas pu échapper aux questions à ce sujet devant la presse. Et si le coach est bien conscient de l’incertitude de l’avenir, Julien Stéphan a tout de même glissé un conseil à Camavinga. « Si je devais me positionner aujourd’hui, je dirais que pour son bien, il faudrait certainement qu’il fasse une année supplémentaire au club pour continuer à se développer, à grandir. Mais ce qu’il se passera dans six mois… Six mois dans le foot, on ne sait pas. On verra. Laissons-le continuer à s’épanouir et à grandir dans la sérénité », a confié Stéphan dans des propos relayés par RMC.

Le coach breton, assurant que Camavinga n’ira jamais au bras de fer avec son club car « il n’est pas comme ça », s’est montré soucieux du bien-être du joueur. « Ce qui m’intéresse c’est que le joueur reste dans les bonnes dispositions mentales, garde de la sérénité et surtout de la joie de vivre et de jouer », a conclu Stéphan.