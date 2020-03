Stade Rennais : Holveck justifie son départ de l’AS Monaco

true

Dans les colonnes de L’Equipe, Nicolas Holveck s’est justifié sur son départ de l’AS Monaco pour rejoindre le Stade Rennais.

Nommé président exécutif du Stade Rennais, Nicolas Holveck ne sera pas resté longtemps sans travail. S’il vient tout juste de quitter l’AS Monaco, l’ancien Nancéien se défend d’avoir calculé cette opportunité de carrière : « Mon arrivée à Rennes n’a strictement rien à voir. Ma décision de partir de Monaco était prise bien avant qu’Olivier (Létang) ne soit remercié, au moment de Noël. Puis Rennes est arrivé sur le chemin », a-t-il glissé dans « L’Equipe ».

« J’avais simplement moins de prérogatives »

Nicolas Holveck a notamment justifié son départ du Rocher. Un départ après six années de bons et loyaux services, réglé sans amertume aucune : « J’ai eu la chance d’y vivre des années exceptionnelles comme bras droit de Vadim (Vasilyev), une très grande personne, humainement et intellectuellement. On a partagé beaucoup de choses et notamment de grands moments de sport et de business, avec des périodes très intenses. Oleg (Petrov) est arrivé avec une nouvelle équipe, ce que je comprends très bien, c’est une très bonne personne, je n’ai rien à lui reprocher, j’avais simplement moins de prérogatives ».

A Rennes, il récupère le rôle le plus important de sa carrière avec des responsabilités accrues. Saura-t-il se montrer digne de son prédécesseur Olivier Létang, lequel a replacé les Rouge et Noir sur la carte des clubs qui comptent en Ligue 1 ?