Stade Rennais : Jean-Michel Aulas tacle à nouveau Florian Maurice

Le président de l’OL a de nouveau évoqué le départ de son directeur du recrutement pour le Stade Rennais avec beaucoup d’amertume.

Ce n’est pas parce que le Conseil d’Etat a enterré sa dernière chance de faire reprendre la L1 que Jean-Michel Aulas la joue profil bas. Ce mercredi, le président de l’OL a fait feu de tous bois au cours de la présentation de son nouvel attaquant Toni Kadawere. Il a même eu une pensée pour Grégory Coupet et surtout Florian Maurice, respectivement partis à Dijon et au Stade Rennais.

« Je ne sais pas s’ils incarnaient l’identité lyonnaise. L’un (Florian Maurice) a démissionné très tôt, je l’ai dit et je le répète, je l’avais vu et il m’avait dit qu’il ne voulait pas partir. C’est une grande décision. Les cimetières sont peuplés de gens qui se pensaient indispensables. C’est une déception et une possibilité de faire différemment et de faire avec des gens qu’on voulait recruter. On n’a pas de nostalgie particulière. »

Après trois décennies dans le football de haut niveau, la méthode Aulas est néanmoins connue : quand il a la dent dure contre un élément parti, cela signifie qu’il le regrette énormément. Pas sûr que cela suffise à atténuer l’amertume de Florian Maurice…