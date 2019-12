Stade Rennais : Julien Stéphan annonce un turn-over maitrisé en Coupe

true

Pour son entrée en lice en Coupe de la Ligue, le Stade Rennais se déplace à Amiens mercredi. Julien Stéphan l’a annoncé : il n’entend pas galvauder la compétition.

Sur l’importance de la Coupe de la Ligue

« C’est une compétition que l’on a envie de jouer à fond. Il faudra s’adapter, des choix ont été faits pour garder un maximum de fraîcheur sur les différentes rencontres. Il y aura certainement des rotations mercredi. Je veux que tous les joueurs se sentent important dans l’effectif mais personne ne doit non plus se sentir installé. On va continuer à faire jouer la concurrence. L’objectif sera d’aller gagner à Amiens ».

Sur la rotation prévue

« Il n’y aura pas 100 % de rotation mais il y en aura, peut-être un petit peu moins que contre la Lazio mais ce sera quand même un nombre assez important parce que les joueurs ont envoyé des signaux. Des joueurs progressent. J’ai envie de continuer à faire évoluer les jeunes joueurs ».

Sur le statut de favori

« Dans le football on n’est jamais à l’abri de rien. C’est une perpétuelle remise en question, à fortiori quand on joue tous les trois jours. Si jamais ça devait ne pas bien se passer à Amiens, il ne faudrait pas non plus tout remettre en question (…) Dans le football, si tu commences à manquer d’humilité, tu es en grand danger. On est très attentif à cela ».

Sur la fatigue accumulée

« La dynamique permet de ne pas avoir d’usure mentale. Après, physiquement, oui il y a quelques organisme qui sont fatigués. Mais quand tu enchaînes les victoires, tu récupères beaucoup plus vite. J’ai fait certains choix ces derniers temps pour que l’on ait un maximum de fraîcheur sur cette fin d’année civile ».