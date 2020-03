Stade Rennais : Julien Stéphan calme le jeu face au duo OM – LOSC

true

Dans l’hypothèse où la Ligue 1 irait à son terme malgré l’épidémie de coronavirus, le Stade Rennais fait partie des formations qui peuvent voir les choses en grand. Les hommes de Julien Stéphan, troisièmes à six points de l’OM, peuvent rêver de Ligue des champions.

Pourtant, Julien Stéphan se refuse à tout emballement autour de son club. En marge de la victoire le week-end dernier contre Montpellier (5-0), le coach du Stade Rennais a pris soin de rappeler que les choses pouvaient basculer très vite dans un sens comme dans l’autre.

« On occupe une place magnifique au classement qui n’était pas du tout espérée au début du championnat. Mais il reste encore 10 journées et 30 points en jeu, tout peut encore aller très vite », a prévenu le Stade Rennais. Avec un déplacement compliqué à Bordeaux et la réception de l’OL lors des deux prochains matchs, le club breton peut très vite être fixé sur la teneur de ses ambitions de fin de saison.