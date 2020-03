Stade Rennais – Montpellier (5-0) : les trois raisons de croire en un avenir doré pour les Bretons

true

Une capacité éclair à digérer l’échec

Il y a moins de 72h, le Stade Rennais a connu un épisode douloureux. Les hommes de Julien Stéphan ont dû s’incliner à la dernière minute sur la pelouse de l’ASSE en demi-finale de Coupe de France (2-1). Visiblement, perdre l’opportunité de rejoindre le Stade de France avec un but dans les arrêts de jeu n’a pas plombé une seconde les Rennais. Parfaitement recentrés sur le championnat, les Bretons ont réalisé une entame parfaite pour se rendre la tâche facile contre Montpellier. La preuve d’une belle force mentale.

L’OM, cible désormais à portée ?

Nous en parlions à l’occasion du match nul concédé par l’OM dans les derniers instants contre Amiens (2-2). Le Stade Rennais avait une occasion en or de revenir à six points du dauphin marseillais. Occasion saisie pour les hommes de Julien Stéphan qui, en plus de consolider leur place sur le podium, peuvent donc espérer encore plus grand. Avec un déplacement à Bordeaux et la réception de Rennes lors des deux prochaines journées, le challenge s’annonce difficile. Mais la dynamique est pour eux.

Stéphan a des solutions de rechange sous la main

Pour apporter du sang neuf après l’échec face à l’ASSE, Julien Stéphan a décidé de laisser sur le banc quelques titulaires habituels. Bourigeaud, Niang ou Raphinha n’ont pas démarré la rencontre mais cela n’a pas empêché le Stade Rennais de s’imposer. Lea-Siliki, Hunou (auteur d’un doublé) ou encore Flavien Tait ont montré qu’ils avaient aussi leur rôle à jouer. Une vraie satisfaction pour Julien Stéphan qui peut également apprécier la notion de dépassement de fonction symbolisée par Faitout Maouassa, magnifique buteur ce dimanche.