Stade Rennais : Julien Stéphan ne met pas la pression sur le Mercato

Présent en conférence de presse avant le match en retard de la 12e journée de Ligue 1 Nîmes Olympique – Stade Rennais, Julien Stéphan a été lancé sur le Mercato breton. Un Mercato pour l’instant relativement calme malgré les soucis offensifs de l’actuel troisième du championnat.

Bien que son Stade Rennais n’a pas encore marqué en 2020, le jeune technicien ne se montre pas plus vindicatif. « La réflexion a été menée de manière antérieure. Je ne vais pas demander absolument un attaquant parce que, pendant deux matches, on n’a pas marqué. Les besoins ont été identifiés, je ne sais pas s’il y aura des renforts, ce n’est pas acté. Des effectifs sont bien plus calibrés que le nôtre pour figurer tout en haut du classement. Ma position n’a pas varié depuis que je m’étais exprimé il y a quelques semaines », a-t-il glissé.

Et ce ne sont pas les deux matches face à Amiens et Marseille qui inquiètent Julien Stéphan : « Je note qu’on s’est créé beaucoup de situations. Je ne suis donc pas trop inquiet ». Critiqué ces dernières semaines, Mbaye Niang serait quand même bien inspiré de retrouver sa verve.