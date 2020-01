Stade Rennais : Julien Stéphan réclame « plus de tranquillité dans le travail pour 2020 »

false

Julien Stéphan se présentait hier pour la première fois devant la presse en 2020 à la veille de l’entrée en lice du Stade Rennais face à Amiens (coup d’envoi à 18h). Il en a profité pour présenter ses voeux à tous les journalistes, à ses joueurs mais aussi pour passer quelques messages.

« Pour les joueurs, qu’ils prennent tous du plaisir et qu’ils soient en bonne santé, qu’ils puissent rester le plus possible sur le terrain à s’entraîner et à jouer. Pour le public, les salariés, que le Stade Rennais ait de bons résultats et qu’ils prennent du plaisir », a-t-il affirmé.

« À titre plus personnel, un peu de tranquillité et qu’on puisse aborder les choses de manière sereine et lucide. C’est important d’avoir une atmosphère de tranquillité dans le travail. Je trouve aussi que les résultats ont été probants. Ça n’a pas toujours été simple, donc c’est pour ça que pour moi, les résultats ont encore plus de valeurs sur cette première partie de saison », a-t-il ensuite lâché devant l’assistance.