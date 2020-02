Stade Rennais : Julien Stéphan répond à Olivier Létang

true

Battu ce soir par le Stade de Reims (0-1), le Stade Rennais a fait une très mauvaise opération dans la course à la Champions League. Forcément, après la partie, une question a été posée à Julien Stéphan sur l’impact qu’avait pu avoir l’interview de l’ancien président délégué Olivier Létang, dans laquelle il remettait en cause les conditions de son licenciement.

L’entraîneur des Rouge et Noir a répondu de façon sèche, démentant les propos de son ancien supérieur mais prouvant aussi qu’effectivement, lui et son équipe pouvaient être touchés par le climat entourant le club actuellement… « Moi, je sais qui dit vrai, voilà. Après, je n’ai pas envie d’entrer dans la polémique, très sincèrement. »

« D’ailleurs, je n’ai jamais dit qu’il m’avait posé un ultimatum, j’ai dit que j’avais trois matches pour me sauver. C’est important la sémantique. Ensuite, je le répète, je n’ai surtout pas envie de polémiquer. Je regarde devant, je suis l’entraîneur du Stade Rennais avec la responsabilité de l’équipe professionnelle. On a des matches à préparer, à jouer, une demi-finale de Coupe de France dans un petit peu plus de quinze jours et encore treize matches de championnat. »