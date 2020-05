Stade Rennais : Julien Stéphan révèle comment il a envoyé les Rouge et Noir en Champions League

true

Spécialisé dans les discours percutants, l’entraîneur des Rouge et Noir a encore fait mouche avant Montpellier (5-0), juste après une grosse désillusion.

Une saison réussie tient à très peu de choses. Des regrets éternels aussi. Juste avant d’exploser Montpellier (5-0) pour ce qui allait être le dernier match de la saison et donc la validation de leur billet pour la Champions League, les Rennais avaient perdu leur Coupe de France en s’inclinant à Saint-Etienne (1-2) en demi-finales quatre jours plus tôt. Le risque était grand que les Rouge et Noir soient touchés moralement. Mais comme à son habitude, Julien Stéphan a trouvé les mots justes, qu’il partage dans L’Equipe…

« La pression, on l’avait, on était chassés depuis trois mois, capables de vivre avec et de résister. Avant Montpellier et après l’élimination à Saint-Etienne (1-2) en demi-finales de la Coupe de France, il ne fallait pas ruminer car notre position et les enjeux étaient très intéressants. »

Voici la une du journal L’Équipe ce dimanche 10 mai. Votre journal > https://t.co/wsUoUu1cnq pic.twitter.com/gnnTtm9G2G — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 10, 2020

« Ce que j’avait dit aux joueurs, c’est qu’à cette période de l’année, être positionnés comme on l’était, c’est rare. Et que, donc, il ne fallait pas gâcher l’opportunité de jouer notre chance à fond. On avait un devoir de remobilisation, parfaitement appliqué. »