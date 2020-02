Stade Rennais : Julien Stéphan se dit prêt à assumer un choix marquant

false

La scène marquante de Moussa Marega, attaquant du FC Porto quittant la pelouse, suite à des cris racistes, continue de faire parler. Et le coach du Stade Rennais Julien Stéphan semble assumer une prise de position forte.

En effet, en conférence de presse relayée par RMC, l’entraîneur breton a assuré qu’il demanderait à son équipe dans son intégralité de quitter la pelouse. « C’est inadmissible de voir ça. Si ça nous arrivait, je demanderais à toute l’équipe de sortir et de ne pas reprendre le match ».

Julien Stéphan, par la suite, a développé son opinion sur le sujet, estimant que l’arrêt pur et simple du match serait une solution acceptable. « On ne peut pas et on ne doit pas accepter ces comportements. L’arbitre est le maître du terrain et le juge de ces situations. Mais si un jour, un match est arrêté parce que le staff et les joueurs ont pris la décision de quitter le terrain, je ne serais absolument pas choqué, bien au contraire », a conclu Stéphan.