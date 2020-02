Stade Rennais : Nicolas Holveck serait bien la priorité pour remplacer Létang

true

En quête d’un nouveau président délégué pour remplacer Olivier Létang, le Stade Rennais songe bel et bien à Nicolas Holveck (AS Monaco, 48 ans), lequel a pourtant démenti tout départ hier dans Nice-Matin.

Directeur général adjoint en charge des contrats et des négociations, du développement de l’Academy de l’ASM et du Cercle Bruges, club filiale, l’ancien Nancéien va pourtant bel et bien quitter l’ASM. Comme le confirme « RMC Sport » et « L’Equipe », son départ sera effectif dans le courant du mois de mars.

Olivier Létang évoqué à Monaco pour le remplacer…

Malgré ses dénégations, Nicolas Holveck est bien le favori de la famille Pinault, devant Gauthier Ganaye (ex-OGC Nice) et Olivier Pickeu (manager général du SCO Angers), même si « tout n’est pas encore tranché » explique le quotidien sportif. Holveck pourrait même être accompagné d’un directeur sportif.

Information cocasse révélée par « Foot Mercato » hier : Nicolas Holveck pourrait être remplacé sur le Rocher… par Olivier Létang (47 ans). Des contacts auraient été établis pour que l’ex-dirigeant de Reims, Paris et Rennes devienne le nouvel homme fort du sportif à l’ASM. Il serait en concurrence avec Gauthier Ganaye.