Stade Rennais : L1, Mercato, C1… Holveck annonce des objectifs ambitieux

Le président du Stade Rennais Nicolas Holveck promet des objectifs ambitieux cette saison et ne s’en cache plus. Une place dans le Top 5 de L1 en est un.

Le Stade Rennais sera attendu au tournant cette saison. Nouveau cador assumé du championnat, le club breton a déjà été actif sur le mercato. Après avoir recruté Martin Terrier (12 M€+ 3 en bonus) et Nayef Aguerd (5 M€), les Rouge et Noir, dont le budget a augmenté de 20 %, ne s’interdisent pas de recruter davantage.

« C’est toujours aussi compliqué mais ça avance tant dans le sens des prolongations que d’éventuelles signatures. On n’en est qu’au début », rassure Nicolas Holveck dans L’Équipe. En termes d’objectifs, le Stade Rennais cherche aussi à exister en Ligue des champions et vise une place d’honneur en championnat à la fin de la saison.

« L’objectif est de se battre chaque saison pour le top 5 »

« Le podium ? C’est surperformer. On ne se l’interdit pas, mais l’objectif est de se battre chaque saison pour finir dans le top 5, poursuit le président du SRFC. Maintenant, il faut qu’on se stabilise à ce niveau. On a le septième ou huitième budget de L1, on doit être malins sur le recrutement et très forts au centre de formation pour sortir des jeunes. On espère aussi bien figurer en Ligue des champions. On n’y va pas pour participer, mais pour bien représenter la France, gêner les autres et prendre un maximum d’expérience. On jouera tous les matches à fond. »