Stade Rennais : la baisse des salaires des joueurs encore loin d’être activée ?

Si la Ligue et l’UNFP se sont entendus sur une baisse des salaires, les clubs doivent désormais travailler individuellement. A Rennes, on avance lentement.

Mardi soir, le groupe de travail de la LFP était parvenu à s’entendre avec le syndicat des joueurs (UNFP) sur une baisse provisoire des salaires pour atténuer les effets de la crise économique du Covid-19. Une négociation longue et qui doit désormais se poursuivre au cas par cas dans les clubs… Dès lors que l’Etat aura validé cette possibilité sur des salariés déjà placés en chômage partiel.

Rennes attend la ratification de l’accord avant d’ouvrir les négociations

Du côté du Stade Rennais, Nicolas Holveck a fait le point sur la situation sur le site de « Ouest-France ». Concernant cet arrangement qui peut générer « entre 10 et 25% de décalage de trésorerie » et offrir une bouffée d’oxygène non négligeable aux clubs, les tractations s’annoncent encore longues.

« Pour l’instant, on n’a discuté qu’avec le syndicat. C’est un accord de branche. Tant que l’on n’aura pas une validation définitive, on ne pourra pas engager de discussion avec les joueurs. C’est beaucoup trop tôt ».