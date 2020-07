Stade Rennais : la dernière fantaisie de Camavinga ne passerait pas au Real Madrid

true

Le très prometteur milieu de terrain rouge et noir a joué le match amical contre Châteauroux avec les lacets gauches de sa chaussure régulièrement défaits.

Jeudi, le Stade Rennais a tranquillement battu la Berrichonne de Châteauroux (3-0) en amical. Après la rencontre, Eduardo Camavinga a publié deux photos de lui sur Twitter dans lequel on le voit courir… avec les lacets de sa chaussure gauche défaits ! Ce qui lui a valu des remarques de ses fans et même de son partenaire Yann Gboho : N’oublie pas de faire tes lacets . Ce à quoi le jeune homme a répondu : Gnantin l’assassin laisse-moi tranquille, merci.

Cette petite excentricité, même involontaire, ne passerait certainement pas au Real Madrid, où la tenue correcte est exigée même dans le feu de l’action. Annoncé avec insistance chez les Merengue depuis plusieurs mois, Eduardo Camavinga saura à partir de demain ce que lui réservera l’avenir.

En effet, Zinédine Zidane et Florentino Pérez s’étaient mis d’accord pour ne pas débuter les grandes manœuvres en matière de transfert avant la fin du championnat. Le Real Madrid a remporté sa 34e Liga jeudi, il dispute son dernier match ce dimanche à Leganès. Et à partir de demain, il pourra travailler sur son visage 2020/21. Et les lacets d’une de ses potentielles recrues…