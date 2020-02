Stade Rennais : la mise au point de la famille Pinault suite au départ de Létang

true

Olivier Létang n’est plus le président du Stade Rennais. La famille Pinault est sortie du silence pour évacuer certaines fausses rumeurs.

Les supporters du Stade Rennais sont encore sous le choc : Olivier Létang n’est plus le président du club breton. Celui qui a participé à replacer le SRFC sur la carte de France (et d’Europe) a été débarqué vendredi par la famille Pinault pour plusieurs raisons bien distinctes. Dans son édition du jour, L’Équipe revient sur les raisons de ce départ soudain et confirme notamment que les relations glaciales de Létang avec Julien Stéphan l’ont poussé vers la sortie.

Des comptes louches, vraiment ?

Depuis l’été dernier, l’actionnaire a aussi regardé de plus près les comptes et le bilan financier autour des transferts, en découvrant quelques surprises. Notamment le transfert de Rafik Guitane (depuis Le Havre), qui lui aurait été préalablement annoncé à 6 M€ alors qu’il était de 10 M€. Celui de Diafra Sakho (de Bursaspor, en Turquie) à 7 M€ au lieu de 10 M€. Celui de Jordan Siebatcheu (ex-Reims) à 6 + 2 M€ au lieu de 12 M… Létang nie ces affirmations dans le quotidien sportif.

La famille Pinault dément de fausses rumeurs

La famille Pinault souhaite aussi démentir ces rumeurs. « Le départ d’Olivier Létang n’est absolument pas lié à des malversations financières contrairement à ce qui a pu être relayé dans certains médias. Les finances du club sont saines », assure t-on dans l’entourage de la famille auprès d’Ouest France. Celui-ci tient également à une mise au point concernant la présidence par intérim : « Jacques Delanoë n’a jamais intrigué, comme on a pu le lire. Il a accepté de prendre le poste de président par intérim, le temps de trouver un nouveau président. »